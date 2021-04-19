Denizli'de masaj salonları 1 ay geçici olarak kapatıldı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ramazan paketi dağıtımında kurum ve kuruluşların kısıtlamadan muaf sayılacağını ve masaj salonu, hamam gibi yerlerin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar çalışmalarına geçici olarak ara verileceğini açıkladı.



Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, sivil toplum kuruluşları tarafından Ramazan ayı süresince dağıtılması planlanan ramazan paketi gibi destek paketlerinin Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla koordineli bir şekilde dağıtılmasına, dağıtım sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ile günlerde yapılıyorsa hayırsever veya hayır yapan kurum, kuruluş görevlilerinin kısıtlamadan muaf tutulmasına, Masaj salonlarının hamam ve saunalarda olduğu gibi 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.