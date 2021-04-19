Denizli'de 44 sikke ele geçirildi

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 44 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin bu sabah bir adrese yaptığı baskında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait gümüş, bronz ve bakır 44 sikke ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-19 17:15:54



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