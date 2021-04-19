Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 100 lira ceza Denizli’de bir haftada 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 49 vatandaşa 44 bin 100 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 12 ve 19 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 4 kişiye 3 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 45 kişiye ise 40 bin 500 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 49 kişiye 44 bin 100 TL para cezası uygulandı.

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