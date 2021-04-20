Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kovalamaca sonrası yakalandı. Otomobilde bulunan 3 kişiye toplam 24 bin 550 TL para cezası uygulandı.
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında hareket halindeki 20 BY 117 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanan kovalamacanın ardından Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü M.Y. ile otomobildeki F.U. ve E.G.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak, 'dur' uyarısına uymamaktan suçlarından toplam 24 bin 550 TL para cezası kesildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT
2021-04-20 00:48:21
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