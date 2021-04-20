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Merkezefendi Belediyesi'nden Anneler Günü hediyesi Merkezefendili annelere ‘Kendin Yap Ahşap Fotoğraf Çerçevesi’ hediye

İHA

Merkezefendi Belediyesi'nden Anneler Günü hediyesi Merkezefendili annelere ‘Kendin Yap Ahşap Fotoğraf Çerçevesi’ hediye

Merkezefendi Belediyesi, 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü’nde Merkezefendi'de ikamet eden ve başvuru yapan ilk 10 bin kişiye ‘Kendin Yap Ahşap Fotoğraf Çerçevesi’ hediye edecek.

Merkezefendi Belediyesi, 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak Anneler Günü’nde ‘Kendin Yap Ahşap Fotoğraf Çerçevesi’ hediye edecek. Çerçeveler, Merkezefendi'de ikamet eden ve başvuru yapan ilk 10 bin Merkezefendili’ye verileceğini, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayan başvurular, 25 Nisan Pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi. Başvurular merkezefendi.bel.tr internet adresi üzerinden ve hediyeler, adrese teslim edildikten sonra internet üzerinden yapılacak etkinlik için tarih ve saat bilgisi, kısa mesaj yolu ile iletilecek.

“Çocuklarımızdan annelerine güzel bir hediye olacak”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “En huzur verici, en güven veren, en sıcak, en samimi, kelime annedir. Hayat tecrübeleri ile geleceğimize ışık olan, bizi biz yapan annelerimizin değeri her şeyden çok fazla. Merkezefendi Belediyemizce tasarlanan Anneler Günü’ne özel ahşap çerçeveler, çocuklarımızdan annelerine güzel bir hediye olacak” diye konuştu.

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