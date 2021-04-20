Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri küle döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri küle döndü

İHA

Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri küle döndü

Denizli’nin Çal ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangında evlenmek için gün sayan genç kızın eşyaları küle döndü.
Yangın, Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Battal’a ait tek katlı evde bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bırakırken, komşular durumu fark ederek 112’ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek diğer binalara sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangın söndürüldükten sonra evini küle döndüğünü gören baba gözyaşlarına hakim olamazken, evlenmek için gün sayan kızının çeyiz eşyalarının yangında küle döndüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parayı umut ederken kiracısının cansız bedenini buldu
YEREL HABERLER Parayı umut ederken kiracısının cansız bedenini buldu
Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ediyor
Kalevi Cenk Gönen son anda kadroya dahil edildi
YEREL HABERLER Kalevi Cenk Gönen son anda kadroya dahil edildi
Denizli’de araç sayısı 431 bin 941’e ulaştı Otomobil sayısında yüzde 4,6’lık artışla 208 bin 753’e ulaştı
YEREL HABERLER Denizli’de araç sayısı 431 bin 941’e ulaştı Otomobil ...
Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı Yeşil-siyahlı ekip Ankara maçına 5 eksikle çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını ...
Denizli nüfusunun yüzde 23,7’si çocuklardan oluşuyor Denizli çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 48. il
YEREL HABERLER Denizli nüfusunun yüzde 23,7’si çocuklardan ...
Kuzugöbeğini kuraklık vurdu Kuzugöbeği için dağ bayır gezen toplayıcılar eli boş dönüyor
YEREL HABERLER Kuzugöbeğini kuraklık vurdu Kuzugöbeği için dağ bayır ...
Altın kızların hedefi Avrupa şampiyonluğu Başkan Zolan; “Gerçekten sizlerle gururlandık”
YEREL HABERLER Altın kızların hedefi Avrupa şampiyonluğu Başkan ...
Muhtarın yaptığı oyuncak ilgi gördü, mahalledeki çocuklara da istedi 40 yıl öncesine giden muhtardan oyuncak kağnı arabası
YEREL HABERLER Muhtarın yaptığı oyuncak ilgi gördü, mahalledeki ...
Merkezefendi Belediyesi'nden Anneler Günü hediyesi Merkezefendili annelere ‘Kendin Yap Ahşap Fotoğraf Çerçevesi’ hediye
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi'nden Anneler Günü ...
Yatılı kursta 1 aydır bitmeyen karantina Toplu yaşamın devam ettirildiği yurt 3. kez karantinaya alındı İdareyi suçlayan veliler, İlçe Müftülüğüne giderek çocuklarını istedi
YEREL HABERLER Yatılı kursta 1 aydır bitmeyen karantina Toplu ...
50’sinden sonra meşhur oldu
YEREL HABERLER 50’sinden sonra meşhur oldu
Denizlispor Tandoğan'la ilk maçına çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor Tandoğan'la ilk maçına çıkacak
143 yıllık çeyizler sandıktan çıkarılmayı bekliyor
YEREL HABERLER 143 yıllık çeyizler sandıktan çıkarılmayı bekliyor
Özel çocuklar, yaptıkları işler ile bir kez daha hayran bıraktı
YEREL HABERLER Özel çocuklar, yaptıkları işler ile bir kez daha ...
6 asırlık Cevher Paşa Cami yeniden ibadete açıldı Antik kent içerisindeki 6 asırlık cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER 6 asırlık Cevher Paşa Cami yeniden ibadete ...
Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nden Nisan ayına özel beslenme tavsiyeleri
YEREL HABERLER Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nden Nisan ayına özel ...
Merkezefendi Basket liderliği kendi evinde kaptı
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket liderliği kendi evinde kaptı
Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 ...
Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı Akşam gezmesi pahalıya patlayan yoklama kaçağı 3 gencin aracından ruhsatsız tüfek çıktı
YEREL HABERLER Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya ...
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket - Samsunspor: 82-75
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket - Samsunspor: ...
Denizli'de kumar oynarken yakalanan 32 kişiye 42 bin 752 lira ceza
YEREL HABERLER Denizli'de kumar oynarken yakalanan 32 kişiye 42 bin ...
Şüphelinin gidere döktüğü uyuşturucuya elektrikli süpürge ile ulaşıldı
YEREL HABERLER Şüphelinin gidere döktüğü uyuşturucuya elektrikli ...
Zehir taciri yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirti
YEREL HABERLER Zehir taciri yakalanmamak için bulduğu yöntem pes ...