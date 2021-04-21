Kimsesiz kuzulara jandarma sahip çıktı

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Denizli’de sahipsiz gezen kuzulara jandarma sahip çıktı. Kısa süreli araştırmaların sonucunda kimsesiz kuzular sahibine teslim edildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye sırasında sahipsiz gezen kuzulara rastladı. Kuzuları koruma altına alan tim, sahibini arama çalışmaları başlattı. Kısa süre içerisinde kuzuların sahibi bulunarak teslim edildi. Sahibine kuzuları teslim eden jandarma ekipleri daha sonra olumsuz hava şartlarından etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanların sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

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