Böbrek taşıyla ilgili uzmanından uyarılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Böbrek taşıyla ilgili uzmanından uyarılar

İHA

Böbrek taşıyla ilgili uzmanından uyarılar

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, her 10 kişiden 1’inde görülen üriner sistem taş hastalıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Gürağaç, “İlk olarak günde en az 2 litre idrar çıkaracak kadar su tüketilmesi lazım” dedi.

Hareketli yaşam biçiminin azalması, az su tüketimi, aşırı kilo, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gibi sorunların böbrekte taş oluşumunu arttırdığını belirten Op. Dr. Ali Gürağaç, taş hastalıkları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Ali Gürağaç, “Üriner sistem taş hastalıkları, önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu için ve bu hastalık ile ilgili bize gelen hastalardan da bildiğimiz gibi taş hastalıkları konusunda çok fazla soru ile karşılaşmaktayız. Böbrek taşı oluşumunun nedenlerini net bir şekilde söylemek mümkün değil. Fakat böbrek taşı oluşumunda bazı risk faktörleri mevcut. Bu risk faktörlerinin bir kısmından bahsedecek olursak sedanter yaşam tarzı ki toplumumuzda maalesef fiziksel aktivite yapan insan sayısı gittikçe azaldığı için hareketli yaşadığımız zaman diliminin kısıtlanması taş oluşum riskini artıran faktörlerden bir tanesidir. Diğer risk faktörleri obezite yani aşırı kilo, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, az su tüketimi, ailede taş hastalığı öyküsünün olması, doğumsal böbrek sorunlarını sık karşılaştığımız risk faktörleri olarak belirtebiliriz. “ şeklinde bilgi verdi.

Böbrek taşının belirtileri nelerdir ve en çok hangi bölgede ağrı yapar?
Böbrek taşı rahatsızlığında en sık karşılaşılan belirtilerden bahseden Op. Dr. Ali Gürağaç, “Genelde taşın olduğu tarafta ağrı, bazı hastalarda bulantı, kusma, ateş, üşüme, titreme, terleme, sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, sürekli idrar varmış hissi gibi şikayetlerle hastalarımızın başvurduğunu biliyoruz. Taşın bulunduğu yere göre ağrı değişkenlik gösterebiliyor. Eğer böbreğin içindeyse daha çok kaburgaların alt tarafında sırta doğru yansıyan ya da göbeğe doğru vuran bir ağrı görülürken, taş idrar kanalındayken bu ağrının erkeklerde peniste, testiste kadınlarda ise vajinada, labiumlarda hissedildiğini klinik pratiğimizden biliyoruz” dedi.

“Görüntüleme yöntemlerinden sonra teşhis konulur”
Özel Denizli Tekden hastanesi Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç “Hastaların şikayeti ile birlikte hastalığın altında yatan nedene dair belirli bir tablo oluşur. Daha sonra bu sebebi aydınlatmak ve detaylandırmak adına çeşitli laboratuvar tahlilleri, görüntüleme yöntemleri gibi tetkikler yapılır. Böbrek taşı hastalarında genelde böbrek fonksiyonlarının ne durumda olduğunu, böbrek yetmezliği olup olmadığını, eşlik eden idrar yolu enfeksiyonu ya da böbrekte bir iltihabi durum olup olmadığını anlamak adına yapılan laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinden sonra teşhis konulur” ifadelerini kullandı.

“İlk olarak günde en az 2 litre idrar çıkaracak kadar su tüketilmesi lazım”
Böbrek taşı oluşumunu önlemek için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi veren Dr. Gürağaç, “Yaşam ve beslenme tarzının böbrek taşı oluşumunda risk faktörü olduğunu belirtmiştik. Taş hastalıklarında birçok taş tipi mevcut. Fakat hastalarıma da sıklıkla söylediğim gibi hangi taş tipinde olursa olsun ispatlanmış dört tane taş oluşum riskini azaltan etmen var. Bunların mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini öneriyorum. İlk olarak günde en az 2 litre idrar çıkaracak kadar su tüketilmesi, ikincisi tuz tüketiminin kısıtlanması, üçüncüsü şeker tüketiminin kısıtlanması ve son olarak eğer aksi bir durum söz konusu değilse kırmızı et tüketiminin sınırlanması hastaların tekrarlayan böbrek taşı oluşumunu azaltacaktır. Bunların dışında çay, kahve, kola gibi oksalat içeriği fazla olan besinlerden de uzak durulması gerekirken lifli gıdalarla beslenmeyi arttırarak böbrek taşı oluşum riskini azaltmış oluruz” dedi.

“Bazı hastalara taşı düşürmeye yardımcı ilaçlar reçete ediyoruz”
Böbrek taşının tedavileri hakkında bilgi veren Üroloji doktoru Op. Dr. Ali Gürağaç “Böbrek taşı tedavisinde birkaç tane kriterimiz var. Üriner sistem taşının yeri, büyüklüğü ve eşlik eden diğer patolojiler bizim seçeceğimiz tedavi yönteminde yol gösterici olmaktadır. Böbreğin içindeki, idrar kanalındaki, mesanedeki taşlara ya da üretra dediğimiz mesaneden idrarın atılımını sağlayan idrar kanalının içindeki taşlara farklı yaklaşımlar söz konusudur. Burada taşın büyüklüğü, eşlik eden diğer problemler mesela böbrekte şişme, hastada akut böbrek yetmezliğini açıklayacak bir kreatinin yüksekliği, enfeksiyon belirteçlerinde bir yükselme olup olmaması gibi durumlar bizim tedavi protokolünü belirlememizde yol gösterici bulgulardır. Ama temel olarak sıralandırırsak öncelikle eşlik eden başka bir patoloji yoksa hastaların kendiliğinden bu taşı düşürmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı hastalara taşı düşürmeye yardımcı ilaçlar reçete ediyoruz ve bir süre sonra kontrole çağırıyoruz. Bu süreçte de hastanın laboratuvar bulgularında ya da kliniğinde değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Ama hastada taşa bağlı bir akut böbrek yetmezliği gelişmişse böbreklerinde ileri derecede hidronefroz dediğimiz şişme ve böbreğe zarar verme gibi bir durum söz konusuysa hastanın taşı düşürmesini tercih etmiyoruz. O taşı bizim almamız hastanın lehine olan bir durum. Çünkü bazı durumlarda geç kalırsak hastanın böbreklerinin zarar gördüğünü hem klinik pratiğimizden hem de literatürden net bir şekilde biliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlili milli güreşçi Karadeniz Avrupa 2’ncisi oldu Süleyman Karadeniz Avrupa’dan gümüş madalyayla döndü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; “Madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar”
YEREL HABERLER Denizlili milli güreşçi Karadeniz Avrupa 2’ncisi ...
Para için adam bıçaklayan şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Para için adam bıçaklayan şüpheli kamerada
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara ...
5 ay bağırsağı dışarıda yaşayan Emirhan bebek, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 5 ay bağırsağı dışarıda yaşayan Emirhan bebek, ...
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
YEREL HABERLER Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara ...
Yolu kapatan kütükleri kaldırıp, hastaya ulaştılar
YEREL HABERLER Yolu kapatan kütükleri kaldırıp, hastaya ulaştılar
Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu
YEREL HABERLER Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu
Sarayköy'de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı Sarayköy'de 325 km alt yapı, 75 bin ton asfalt çalışması bitti
YEREL HABERLER Sarayköy'de alt ve üst yapı çalışmaları ...
Başkan Örki, Akdeniz Belediyeler Birliğinde üçüncü kez encümene seçildi Başkan Örki bir kez daha encümen üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Başkan Örki, Akdeniz Belediyeler Birliğinde üçüncü ...
Bağ evinde horoz dövüşüne 10 bin TL ceza
YEREL HABERLER Bağ evinde horoz dövüşüne 10 bin TL ceza
Kimsesiz kuzulara jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Kimsesiz kuzulara jandarma sahip çıktı
Sanayi sicil belgesine sahip firmalara yıllık işletme cetveli duyurusu
YEREL HABERLER Sanayi sicil belgesine sahip firmalara yıllık işletme ...
Öğretmenler çocuklar için söyledi Öğretmenlerden yöreye uygun şarkı ve türkü söylediler
YEREL HABERLER Öğretmenler çocuklar için söyledi Öğretmenlerden ...
İşyerinde çalışan berber sırtından 4 kez bıçaklandı Bıçaklı saldırıya uğradı, şüpheli “O tapuları kayınvalidene vereceksin” diye bağırdı
YEREL HABERLER İşyerinde çalışan berber sırtından 4 kez ...
6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında Pamukkale Belediyesine büyük ödül Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Bu önemli yarışmada çok değerli eserler yarıştı” “Birincilikle ödüllendirilmesi ayrı bir motivasyon kaynağı oldu”
YEREL HABERLER 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında Pamukkale ...
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
YEREL HABERLER Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ...
İşyerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı
YEREL HABERLER İşyerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır ...
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin elebaşları yakalandı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin ...
Evlilik çetesinin firari 2 şüphelisi daha tutuklandı Evlilik çetesinin firari suç makinesi 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evlilik çetesinin firari 2 şüphelisi daha ...
Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
5 yıllık idrar kaçırma sorununa yarım saatte çözüm buldu!
YEREL HABERLER 5 yıllık idrar kaçırma sorununa yarım saatte çözüm ...
Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri küle döndü
YEREL HABERLER Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri küle döndü
Parayı umut ederken kiracısının cansız bedenini buldu
YEREL HABERLER Parayı umut ederken kiracısının cansız bedenini buldu
Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ediyor