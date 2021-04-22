Vali Ali Fuat Atik; “Tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Vali Atik, “Tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum” dedi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Denizli Valisi Ali Fuat Atik, büyük zafere ve cumhuriyetin kuruluşuna uzanan yolda önemli bir adım olduğunu ifade ederek, “Ulusal egemenliktir bir millete hayat ışığı olan, geçmişi onurlandırıp geleceğe taht kuran. Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirleyip milli egemenliğin milletimizin iradesine bırakıldığı ve Yüce Türk Milleti’nin bağımsızlığını bütün dünyaya duyurduğu, tarihimizde önemli dönüm noktalarından birinin nişanesi olan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyor, tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, ortak bir gaye doğrultusunda bir araya gelen milletimiz, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak, Kurtuluş Savaşı’nın koordinesini Anadolu’nun kalbi olan Ankara’da, milletin meclisinde hızlı ve yerinde kararlarla gerçekleştirmiştir. Böylece Büyük Zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda en önemli adımı atmış, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.” diyerek milli iradenin hakimiyetini ilan etmiştir” dedi.



“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum”

Vatan için çalışmaya devam ettiklerinin belirten Vali Atik, “Cumhuriyetin kurulması ve milli egemenliğin tesis edilmesinde önemli bir görev üstlenen meclisimiz, yasama, denetim ve temsil işlevini de üstelenerek köklü devlet geleneğinden aldığı güçle; başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın daha müreffeh bir ülkede yaşayabilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın böyle önemli bir tarihe atfedilmesi; gelecek nesillerimize verilen önemin bir emaresidir. Bugün bizlere düşen görev de hangi ahval ve şartta olursa olsun birlik ve beraberlik içinde mücadeleden vazgeçmeyerek çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak eşsiz mirasımız olan cennet vatanımız için çalışmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyor; başta meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş ve şu an aramızda olmayan tüm milletvekillerimizi, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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