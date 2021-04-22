Çameli Belediye Başkanı Arslan koltuğunu çocuklara emanet etti Başkan Arslan; “Bütün çocukların geleceği aydınlık olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çameli Belediye Başkanı Arslan koltuğunu çocuklara emanet etti Başkan Arslan; “Bütün çocukların geleceği aydınlık olsun”

İHA

Çameli Belediye Başkanı Arslan koltuğunu çocuklara emanet etti Başkan Arslan; “Bütün çocukların geleceği aydınlık olsun”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlık koltuğunu çocuklara emanet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir kez daha gelenek bozulmadı. Çameli Atatürk Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Zeynep Rana Uzun ve Çağan Özel, Çameli Atatürk Ortaokul Müdürü Bekir Özdemir, Müdür Yardımcısı Bekir İzgi, Bilişim Öğretmeni Esra Ay ,Sınıf Öğretmeni Merve Balcı ile birlikte Başkan Arslan'ı ziyaret etti. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlık koltuğunu kendisini ziyarete gelen çocuklara emanet etti. Başkanlık koltuğuna 5.sınıf öğrencileri Zeynep Rana Uzun ile Çağan Özel oturdu.

“Bütün çocukların geleceği aydınlık olsun”
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk, Meclisimizin açıldığı bu güzel günü çocuklarımıza, geleceğimize, yarınlarımıza armağan etmiş. Çocuklarda bu anlamlı ve güzel günde koltuklarımıza oturarak, bu makamların ulaşılabilir olduğunu görüyorlar. Bizim çocuklarımıza olan inancımız tam. Ata'mızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize bu çocuklar sahip çıkacak. Tüm çocukların ve ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı Geçen yıl çamaşır makinesini yıkanan elbiselerle birlikte çalan hırsız, sahipleri içerideyken girdiği evden motosiklet ve koltuk ile birlikte çıkarken kapıyı çaldı
YEREL HABERLER Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin ...
Sahipleri evdeyken bahçeden hırsızlık yapanlar yakalandı
YEREL HABERLER Sahipleri evdeyken bahçeden hırsızlık yapanlar ...
Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Erdoğan; “23 Nisan bir milletin yeniden topyekûn ayağa kalktığı gündür”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan; “23 Nisan bir milletin yeniden ...
Vali Ali Fuat Atik; “Tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum”
YEREL HABERLER Vali Ali Fuat Atik; “Tüm çocuklarımızı sevgiyle ...
Kahvehaneye kumar baskınında 25 kişiye 143 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kahvehaneye kumar baskınında 25 kişiye 143 bin lira ...
Kumarhane kurdular, kamera ile izlediler ama gizli bölmeden kaçarken Jandarmaya yakalandılar Kıraathanede kumar oynayan 25 kişiye 143 bin 130 TL idari para cezası Kıraathanede çok sayıda kumar malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kumarhane kurdular, kamera ile izlediler ama gizli ...
Merkezefendi’de 23 Nisan coşkusu bandoyla yaşanacak
YEREL HABERLER Merkezefendi’de 23 Nisan coşkusu bandoyla yaşanacak
Yeni alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor
YEREL HABERLER Yeni alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma ...
Denizli Basket'in başarısı ekip işi
YEREL HABERLER Denizli Basket'in başarısı ekip işi
Gizemli hayırsever bakkal bakkal dolaşıp tüm borçları kapattı Veresiye defterindeki borçları kapatan hayırseverden not; “Bu bakkala olan tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından ödenmiştir”
YEREL HABERLER Gizemli hayırsever bakkal bakkal dolaşıp tüm borçları ...
Başkan Örki; “23 Nisan’da bütün dünya çocukları bu güzel günü kutluyor”
YEREL HABERLER Başkan Örki; “23 Nisan’da bütün dünya çocukları bu ...
Başkan Osman Zolan’dan 23 Nisan mesajı Başkan Zolan; "Çocuklar bizim aydınlık yarınlarımızsınız"
YEREL HABERLER Başkan Osman Zolan’dan 23 Nisan mesajı Başkan Zolan; ...
Denizlispor artık mucize bekliyor
YEREL HABERLER Denizlispor artık mucize bekliyor
Kaçak okey partisine polis baskını
YEREL HABERLER Kaçak okey partisine polis baskını
Beyaz cennet Pamukkale’yi e-festivalle tanıtalım çağrısı
YEREL HABERLER Beyaz cennet Pamukkale’yi e-festivalle tanıtalım ...
Kaçak keklik avcısı jandarmanın tuzağına düştü
YEREL HABERLER Kaçak keklik avcısı jandarmanın tuzağına düştü
Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi ...
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu
YEREL HABERLER "Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik ...
Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli Hastaya ulaşmak için saniyeler ile yarışan sağlık görevlileri kütükle kapalı yolu elleriyle açtı
YEREL HABERLER Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük ...
Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı
YEREL HABERLER Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan ...
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
YEREL HABERLER Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Horoz dövüştüren 2 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Horoz dövüştüren 2 kişiye para cezası
Böbrek taşıyla ilgili uzmanından uyarılar
YEREL HABERLER Böbrek taşıyla ilgili uzmanından uyarılar