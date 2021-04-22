Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün kent merkezinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 3 kişi, saklandıkları hücre evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-04-22 18:48:32



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