Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor´u ağırlayacak



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Süper Lig'in hafta içi mesaisinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan son sıradaki Yukatel Denizlispor, yarın, evinde Sivasspor´u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı´nda oynanacak karşılaşma saat 20.30´da başlayacak.

Düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir´in 9 puan gerisinde bulunan yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı Oğuz Yılmaz bu karşılaşmada görev yapamayacak. Ege ekibinde sakatlıkları süren ve son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılmayan Mustafa Yumlu, Cenk Gönen, Hadi Sacko ve Hüseyin Altıntaş´ın da bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Denizlispor´da sakatlığını atlatan Recep Niyaz´ın ise yarınki maçın kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, 19'uncu kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan karşılaşmaların 11´ini Sivasspor kazandı. Denizlispor geride kalan maçların 3´ünden galip ayrılırken, 4 müsabakada eşitlik bozulmadı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-23 11:34:24



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