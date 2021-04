Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi Minik kız 23 Nisan coşkusunun yanında doğum günü sevincini de yaşadı Başkan Örki; “En kısa sürede, tüm çocuklarımızla kutladığımız 23 Nisanlara umut ediyoruz”

Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Pamukkale’de çok farklı yaşanıyor. “23 Nisan Dünya’nın çocuk bayramı, Pamukkale çocuklarıyla güzel” sloganıyla Pamukkaleli çocuklar bayram şarkılarını ve şiirlerini okuyarak birbirinden güzel hediyelere ulaştı.



Korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da farklı kutlanıyor. Pamukkale Belediyesi de salgının devam ettiği bu süreçte, “23 Nisan Dünya’nın çocuk bayramı, Pamukkale çocuklarıyla güzel” sloganıyla evlerdeki 23 Nisan coşkusunu tüm ilçeyle paylaşıyor. Pamukkale ilçe sınırları içinde yaşayan 613 yaş arası çocuklar, 23 Nisan içerikli şiir ya da şarkıyı videoya çekerek, ilgili telefona göndererek bayram coşkusunu yaşadı. Yüzlerce çocuk dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiir ya da şarkılarını söyleyip bayram sevincini yaşadı. Pamukkale Belediyesi, hiçbir çocuğu ayırmadan yüzlerce çocuğa birbirinden değerli hediyeler verdi. Videolarını gönderen tüm çocuklara içinde Türk bayrağı, satranç takımı, maske, boyama kitabı, boya kalemi, şapka, saat ve anahtarlıktan oluşan hediye paketlerini ulaştırdı.



“Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun”

Bu arada 23 Nisan 2013 yılında dünyaya gelen Deniz Nur Çeliktaş’ın doğum günü için Pamukkale Belediyesi sürpriz yaptı. Minik kızın doğum günü için pasta götüren Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri Deniz Nur’un yüzünü güldürdü. Minik kız 23 Nisan coşkusunun yanında doğum günü sevincini de yaşadı. Deniz Nur Çelik’e 23 Nisan hediyeleri de verildi. “Korona virüs nedeniyle bu bayramı mecburen farklı kutluyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm Pamukkaleli çocuklarımızla birlikte her evden yükselen şiir ve şarkı sesleriyle kutlamak istedik. Çocuklarımızın bizlere gönderdiği videolarla, ilçemizdeki her eve konuk olmuş gibi hissettik. Her video ile salgının olumsuzluğuna inat evlerimizin çocuklarımızla daha güzel olduğunu görmüş olduk. İnşallah hep birlikte korona virüs ile verilen mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak zafere ulaşacağız. Bu şekilde olumsuz sürecin en kısa sürede bitip, tüm çocuklarımızla el ele tutuşarak, oyunlar oynayarak kutladığımız 23 Nisanlara kavuşabilmeyi umut ediyoruz. Başta Pamukkaleli çocuklarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

