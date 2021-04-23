Caraskalla evinin terasına çıkmaya çalışırken zincir kopunca düşüp öldü



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, yürümekte zorluk çektiği için kurduğu caraskalla 3'üncü kattaki evinin terasına çıkmaya çalışırken, platformun kancasını kopması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen emekli işçi Nizamettin Güner (76), yaşamını yitirdi.

Emekli işçi 7 çocuk babası Nizamettin Güner, 2 yıl önce merdiven çıkmakta zorlandığı için Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evine caraskal kurdu. Dün saat 17.00 sıralarında Güner, caraskal ile evinin teras katına çıkmaya çalıştı. Ancak üzerine bindiği platformun demir kancasının kopması sonucu Güner, yaklaşık 8 metreden beton zemine düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Güner, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güner, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Polis, Güner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Güner'in damadı Hüseyin Özmen, kayınpederini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Özmen, kayınpederinin caraskalı kendisinin kurduğunu belirtip, "Evdekiler gürültü duyup dışarı çıkmış. Kayınpederimi yerde ağır yaralı bulmuşlar. Düştükten sonra hastanede hayatını kaybetti. Evine caraskal kurmuştu. Bakımlarını da eksiksiz yapıyordu. Kendisine ve kurduğu caraskala güveniyordu. Biz onu sürekli kullanmaması yönünde uyarıyorduk. Maalesef zincirin bağlı olduğu kanca kopmuş. Acımız büyük" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-23 14:41:30



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