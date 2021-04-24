Yatılı kursta 1 aydır devam eden karantina nihayet sona erdi

– Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 33’ü öğrenci 42 kişinin kaldığı yatılı kursta, yapılan her tarama testinde pozitif vakalara rastlanması nedeniyle 3’üncü uzatılan karantina sona erdi.



Pamukkale ilçesinde 11 ila 12 yaşlarındaki 33 öğrenci ve 9 personelin kaldığı yurtta geçtiğimiz ay korona virüs testi yapıldı. Test uygulanan 42 kişi arasından 6 öğrencinin testi pozitif çıktı. 10 günlük karantina bitiminde testleri pozitif çıkan öğrenciler evlerine gönderilirken, tekrar yapılan testlerde bu kez diğer öğrencilerden 6’sında virüse rastlandı. Kursta geçtiğimiz Cuma günü yapılan 3’üncü tarama testi sonrası sonuçları negatife dönen 6 öğrenci ailelerine kavuşurken, 2 öğrenciye daha virüs bulaştığı saptandı. Durum böyle olunca 21 öğrenci ve 9 görevli 3’üncü kez karantinaya alındı.



33’ü öğrenci 42 kişinin kaldığı yatılı yurtta karantinanın 3’üncü kez uzatılmasında, karantina kurallarının tam olarak uygulanmamasının neden oldu. Yurtta ilk tespit edilen pozitif vakaların ardından 6 öğrencinin izole edildiği ancak diğer öğrencilerin toplu bir şekilde yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı. Temaslı oldukları için karantinaya alınan diğer öğrencilerin kendi odalarında izole edilmemesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yurttaki karantinanın öğrenci ve ailelerinin sağlığını korumak için zorunlu olarak uzatıldığı ifade edildi.



Yaklaşık 1 aydır karantinada bulunan çocuklarını göremeyen bir grup veli, hafta başında Pamukkale İlçe Müftülüğüne giderek çocuklarını istedi. Cuma günü itibariyle 3’üncü kez uzatılan karantinanın sona ermesinin ardından, yaklaşık 1 aydır yurtta bulunan 21 öğrenci, İlçe Müftülüğüne ait araçlarla ailelerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.