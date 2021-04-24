Horoz dövüşü yaptıran 2 kişi suçüstü yakalandı

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı sırada jandarma ekipleri baskın yaptı. Baskında 2 kişi suçüstü yakalanırken, horozlar rehabilitasyon merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timi ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesinde horoz dövüşü yapıldığına dair bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler horoz dövüşü yaptırıldığı sırada baskın gerçekleştirdi. Baskında A.K. ve S.Ç. suçüstü yakalandı. İki kişiye Hayvanları Koruma Kanununca gerekli idari işlemler yapılırken, horozlara el konuldu. El konulan dövüş horozları ise tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

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