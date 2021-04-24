Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 37. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor’un 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikada (İlk yarı)

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan’nın ortasında Rodallega topu kafayla uzaklaştırıyor.

22. dakikada Fajr kullandığı köşe vuruşunda Hakan topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin yanından dışarı çıktı.

32. dakikada Uğur’un sol kanattan yaptığı ortada keleci Abdulkadir topu elinde kaçırırken, Kayode meşin yuvarlağı iyi takip ederek yan çizgiden ağlarla buluşturdu. 01

39. dakikada Mesanovic’in savunma arkasına gönderdiği topu önünde bulan Sagal, sağ çaprazdan rakibi geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci gole izin vermedi.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx

Denizlispor: Abdulkadir x, Sakıb xx, Muhammet xx, Leismann xx, Özer xx, Bakalorz xx, Kubilay xx, Mesanovic xx, Murawski xx, Sagal xx, Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Dossevi, Recep, Tusha, Görkem, Mohamed, Diskerud, Özgür, Ali Yavuz, Hasan

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Camara xx, Caner xx, Ahmet xx, Fajr xxx, Claudemir xx, Hakan xx, Erdoğan xx, Gradel xx, Kayode xxx

Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Yalçın, Garcia, Kerem, Nınga, Ziya, Boyd

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Kayode (dk. 32) (Sivasspor)

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