Merkezefendi Basket adım adım şampiyonluğa koşuyor

TBL şampiyonluğu için bir maç kaybetme kredisi bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Bursa'da dördüncü çeyrekte üstünlüğünü kabul ettirip 7766 kazandı. Üst üste 13. galibiyetini alan Denizli temsilcisi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.



Merkezefendi maça 115'lik seriyle başladı ve 5 top çaldığı ilk periyodu dağılan sayılarla 2114 önde bitirdi. Üçlüklerle arayı açmaya başlayan Denizli ekibi ikinci çeyreğin 4. dakikasında skoru 3120'ye getirdi. Finalspor periyodun devamında daha iyi savunmayla oyunun kopmasını önledi ve devre 4225 sona erdi.



Finalspor üçüncü çeyreğe çok iyi savunma yaparak başladı ve farkı düşürdü. Merkezefendi dış atışlara kalırken, Finalspor çembere giderek skor buldu ve 40 saniye kala 5151 beraberliği yakaladı. Merkezefendi 2 saniye kala Barış Çağan Özkan'ın serbest atışları ile son çeyreğe 5553 önde girdi.



Barış Çağan'ın hücumdaki etkinliği ile Merkezefendi 7 dakika kala 7 sayılık (6255) fark elde etti. Hakan Yapar'ı iyi kullanan konuk ekip son 4 dakikaya girilirken farkı çift hanelere (6959) getirdi. Kalan bölümde farkın azalmasına izin vermeyen Merkezefendi karşılaşmadan 7766 galip ayrıldı. Denizli'de iki yabancı 11, genç Mustafa Kurtuldum 4/5 üçlük isabetiyle 16 sayı attı.



Öne çıkanlar

Finalspor: Terrell Glenn Allen 13 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Ömer Faruk Ermat 13 sayı, 3 asist, Gurur Baybora 12 sayı, 7 ribaund, 5 asist



Merkezefendi Belediyesi: Hakan Yapar 11 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Mustafa Kurtuldum 16 sayı (4/5 üçlük), 3 ribaund, 3 asist, Barış Çağan Özkan 14 sayı, 3 ribaund, 2 asist

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