Süper Lig: Denizlispor: 1 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 37. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Müsabaka 11 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikada (İkinci yarı)

51. dakikada Sivasspor’da sol taç çizgisinden ceza sahası içine doğru Erdoğan orta açtı. Gradel’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

58. dakikada kaleci Abdülkadir’in hatalı pasıyla buluşan Kayode’nin şutu direkten döndü.

60. dakikada Rodallega tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önledi. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Diskerud’un vuruşu top ağlarla buluştu. 11

71. dakikada Denizlispor’da Hasan ile duvar pası yapan Leismann ceza sahasına doğru yöneldi. Uzak mesafeden şansını deneyen Leismann’ın vuruşu auta çıktı.

79. dakikada Sagal, sağ çizgiden rakip ceza sahası içine topla girerek Tusha’ya pasını verdi. Tusha’nın vuruşu ise savunmadan döndü.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx

Denizlispor: Abdulkadir x, Sakıb xx (Ben Mohammed dk. 67 xx), Muhammet xx, Leismann xx, Özer xx, Bakalorz xx (Diskerud dk. 59 xx), Kubilay xx (Hasan dk. 67 xx), Mesanovic xx (Tusha dk. 62. xx), Murawski xx, Sagal xx, Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Dossevi, Recep, Görkem, , Özgür, Ali Yavuz,

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Camara xx, Caner xx, Ahmet xx (Yalçın dk. 83 ?), Fajr xxx (Ziya dk. 90 ?), Claudemir xx, Hakan xx, Erdoğan xx (Boyd dk. 66 xx), Gradel xx (Felix dk. 83 ?) , Kayode xxx (Kone dk. 83 ?)

Yedekler: Muammer, Samassa, Cofie, Garcia, Kerem, Nınga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kartlar: Claudemir (Sivasspor)

Goller: Kayode (dk. 32) (Sivasspor), Diskerud (dk. 60) (Denizlispor)

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