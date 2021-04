Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Süper Lig´in 37´nci hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor´un sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

ALİ TANDOĞAN, "GALİP GELMEMİZ GEREKİYORDU"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, yaklaşık 1 haftadır takımın başında olduğunu ve bu süreçte 2 maça çıktıklarını söyledi. Sivasspor´un iyi futbol oynayan bir ekip olduğunu belirten Tandoğan, "Bugün bizim galip gelmemiz gerekiyordu. Bizim yukarı sıraları zorlayabilmemiz açısından çok önemliydi. Oyuncu grubumuz bugün maça biraz durgun başladı. Oyun rakip takımın üstünlüğü ile başladı. Hem duran toplar, hem de kaybettiğimiz toplarla oyun ister istemez bizi zora soktu. Golü de şanssız yedik. Kimseyi suçlayacak değiliz. Kalecimiz Abdülkadir, bizim evladımız, kardeşimiz. İleride çok da iyi bir kaleci olacak" dedi.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

İkinci yarıya istekli ve arzulu başladıklarını dile getiren Tandoğan, "Oyunun hakimi olmaya çalıştık. Çok fazla pas yaptık ve oyunun içinde kalmaya çalıştık. Oyuncu değişikliklerimizin ardından golü de bulduk. İki takımda da yorgunluğun etkisiyle boşluklar oluşmaya başladı. Bu dönemde yakaladığımız iyi pozisyonlar olsaydı, bugün ikinci golü bulup galip ayrılacaktık. Tabii ki çok üzgünüz. Kazanabilirdik. Bir çok şeyden vazgeçmemiş bir oyuncu grubu var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde Hes Kablo Kayserispor maçı var. O maç için en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: BERABERLİK İKİ TAKIMA DA YARAMADI

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, beraberliğin her iki takıma da yaramadığını belirtti. İki takımında sahada iyi mücadele ettiğini ve güzel bir maç olduğunu ifade eden Çalımbay, "İlk yarı bizim net pozisyonlarımız vardı. Denizli'nin de pozisyonları vardı. Biz tabii ki kazanmak istiyorduk. Çünkü önümüzde bir beşinci olma şansımız var. Hala da var. Kalan 5 maçı inşallah iyi bir şekilde bitirip hedefimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Önlerinde 5 maçlık önemli bir periyot bulunduğunu dile getiren Çalımbay, "Denizlispor'un mutlaka yenmesi gereken bir maçtı. Puan durumuna baktığınız zaman mutlaka yenmesi lazımdı. Bizde onu biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi aldık ve kontra ataklar yaptık. Maalesef son pasları değerlendiremedik. Tabii yapacak bir şey yok artık. Hangi takım olursa olsun puan durumu ne olursa olsun kolay bir maç yok. Bugün de onu gösterdi Denizli takımı. Deplasmandan alınan puan puandır ne olursa olsun. Önemli olan şimdi kalan 5 tane maçı çok iyi bir şekilde tamamlayıp, ligi de en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

