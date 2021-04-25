İş yerine emanet edilen araçla kaçak gezinti karakolda bitti Sahibinden gizli aracı kullanan oto yıkama çalışanı, 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

Denizli’de oto yıkama çalışanı, müşterinin yıkaması için emanet bıraktığı araçla gezintiye çıkınca polise yakalandı. İşinden olmamak için kaçmayı tercih eden işçi, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından çıkmaz sokağa girince yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motorize yunus timleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek karayoluna çıkan 20 ADN 056 plakalı aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından çıkmaz sokağa girince yakalandı. Kendisine neden durmadığı sorulan Arif Ö'nün polis ekiplerine verdiği cevap hayrete düşürdü. Bir oto yıkamacıda çalıştığını söyleyerek, yıkanması için emanet edilen aracı izinsiz olarak aldığını itiraf eden Arif Ö., araç ruhsatının kendisinde olmadığını ve yapılacak sorguda araç sahibinin bilgisi olacağını düşündüğü için kaçtığını söyledi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Arif Ö. ile arkadaşına sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik kurallarını ihlalden yaklaşık 7 bin TL cezai işlem uygulandı. Arif Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise 'Allah'ını seversen çekme' diyerek tepki gösterdi.

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