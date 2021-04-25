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Pandemi tütsülenmiş alabalığa ilgiyi arttırdı Denizi olmayan Denizli’den ihraç edilen balıklar dünyanın birçok ülkesinde rafları süslüyor

İHA

Pandemi tütsülenmiş alabalığa ilgiyi arttırdı Denizi olmayan Denizli’den ihraç edilen balıklar dünyanın birçok ülkesinde rafları süslüyor

Denizli’den dünyaya 17 yıldan bu yana tütsülenmiş alabalık ihracatı yapan firmanın siparişleri korona virüs salgınıyla birlikte arttı. Denizi olmayan ilden ihraç edilen balıklar, başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere birçok market zincirinin raflarında satışa sunuluyor.
Korona virüs pandemisinde bağışıklık sistemini koruyan gıdaları tüketmenin önemi daha fazla ön plana çıktı. Korona virüse karşı insan vücudunun bağışıklığını arttıran ürünlerin başında ise balık geliyor. Denizli’nin çeşitli ilçelerinde bulunan tesislerde yetiştirilen alabalıkları kurdukları fabrikada işleyen su ürünleri firmasının tütsülenmiş balıklarına ilgi salgınla birlikte arttı. Yıllık 6 bin ton alabalık işleme kapasitesine sahip şirketin yönetim kurulu üyesi Osman Özpek, alabalığa 17 senedir dumanla pişirerek yatırım yaptıklarını söyledi. Kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri alabalıkları tütsüleyerek Almanya, Hollanda, Danimarka ve Rusya gibi birçok ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Özpek, “1974 yılından bu yana balıkçılık yapıyoruz. 10 tane işletme çiftliğimiz var. Orada ürettiğimiz balıkları buraya işletme tesislerimize getiriyoruz. Burada işleyip pişirilmiş olarak Avrupa’da Almanya, Hollanda, Danimarka ve Rusya’ya ihracat yapıyoruz. Yaptığımız balıklar pişirilmiş ve dondurulmuş olarak Avrupa’nın birçok marketlerinde satılmaktadır” dedi.

Pandemi balığa olan ilgiyi artırdı
Korana virüs salgınıyla birlikte insanların sağlıklı beslenebilmek adına balık tüketimine ağırlık verdiğine dikkat çeken Özpek, “Pandemi döneminde balığın bünyesinde bulundurduğu insan sağlığı ve sindirim sistemine faydalı vitaminlerden dolayı Avrupa’daki satışlarımız bir hayli artmış durumda. Siparişlerimiz de gün geçtikçe çoğalıyor. Bizim balıkları Türk insanlarına da yedirmemiz gerekiyor. Bu yüzden insanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Omega 3 ve 6 yağ seviyelerinin yüksek olduğu bir balıktır alabalık. Yıllık bizim balığı üretim kapasitemiz 6 bin ton civarında. Tamamını kendi işletmemizde işliyoruz. Dışarıdan da başka balık üreten arkadaşlarımızınkini de alıyoruz ve pazara sunuyoruz. Yaklaşık 200 civarında ise personelimiz var” diye konuştu.
Özpek, Türkiye’de tütsülenmiş balık ihracatının yüzde 35’lik kısmını Denizli’den tek başlarına karşıladıklarına dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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