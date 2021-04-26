Denizli'de aynı sokaktaki 3 berber dükkanının camları taşla kırıldı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün gece aynı sokakta bulunan 3 erkek kuaförünün camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sevindik Mahallesi 2488 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki Özcan Kuyucu, Zafer Özçelik ve Erkan Karakeçi'ye ait berber dükkanlarının camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taş atılarak kırıldı. Bu sabah iş yerlerini açmak için dükkanlarına giden berberler, camlarının kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İş yerlerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'3 BİN TL ZARARIM VAR'

İş yeri zarar gören esnaf Özcan Kuyucu, sokağa çıkma kısıtlamasında dükkanına taşla saldırıldığını belirterek, "İş yerime attıkları taş camı kırdıktan sonra lavaboma da hasar vermiş. 3 bin TL zararım var. Mahallede benim gibi 2 berberin daha camları taş atılarak kırılmış. Bu durumu psikolojik olarak da bizi olumsuz etkiledi. Biri biz çalışırken yine taş atar diye korku içindeyiz. Halen olayın şokunu atlatamadım. Toplu şekilde berberlerimize zarar verilmiş. Bunun sorumlusu kimse yakalanmasını istiyorum" dedi.

'DURUP DURURKEN GELİP CAMIMIZI KIRMIŞLAR'

Sabah olayı duyunca apar topar dükkanlarına geldiklerini belirten Erkan Karakeçi ise, "Camlarımızın kırık olduğunu gördük. Polise bildirdik. İnceleme yapıldı. 2 esnaf arkadaşımızın daha camları kırılmış. Mağdur olduk. Zararımız büyük. Biz bu yapılana anlam veremedik. Kimseyle hiçbir sorunumuz ve sıkıntımız yok. Durup dururken gelip camımızı kırmışlar. Yapanların cezasını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-26 12:55:51



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