Her sabah hırsızlık yapan şahıslar komşuya yakalandı At arabalı şüphelilerin hırsızlık anları kameraya yansıdı

Denizli’de bir metal atölyesinden her sabah ağır demir parçalarını çalan at arabalı hırsızlar, günler sonra komşuya yakalandı. Komşusunun uyarısıyla güvenlik kameralarına izleyen iş yeri sahibi, hırsızların soğukkanlılıkla birçok kez gelip malzeme çaldıklarını görünce şok yaşadı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. At arabalı hırsızlar, sabah saatlerinde bir metal atölyesinin önünde bulunan kilolarca ağırlıktaki demir parçasını arabasına koydu. Dakikalar sonra tekrar aynı atölyeden demir malzemeyi çalmak isteyen hırsızlar, bu sefer yan tarafta bulunan bir başka iş yerinin sahibine yakalandı. Komşusunun uyarısı ile güvenlik kameralarını inceleyen Ali Gürten, birçok kez aynı şüphelilerin atölyesinden hırsızlık yaptığını fark etti.



Rahat tavırları pes dedirtti

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık anlarında ise şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti. At arabasıyla gelen iki şahıstan biri arabadan inerek gözüne kestirdiği demir parçasını alarak arabaya koyuyor. Daha sonra ise bölgeden uzaklaşıyor. Bir sonraki gün yine gelen at arabaları hırsızlar kapıda bulunan köpeğe bile aldırış etmeden yine ağır metal parçasını alarak arabaya koyduktan sonra uzaklaşıyor. Dakikalar sonra yine aynı yere gelen şahıs yine bir metal parçasına yönleneceği sırada yan taraftaki iş yeri sahibine yakalanınca koşarak uzaklaşıyor.



“Biz atölyemizi açmadan 10 dakika önce gelip malzemeyi alarak gitmişler”

Yaklaşık 5 bin TL zararı olduğunu belirten Ali Gürten, “Ben yıllardır burada esnaflık yapıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadık, herhangi bir hırsızlık olayı olmamıştı. Son haftalarda kameralardan fark ettiğimiz kadarıyla at arabasıyla gelen iki genç arkadaş, sürekli atölyemizden malzeme çalmışlar. Malzemelerimiz çalınmış. Şu anda 5 bin TL civarında zararımız söz konusu. Kamera kayıtlarından anlaşılan çok rahatlar, tereddütsüz geliyorlar. Sabah 7.30 sıralarında biz atölyemizi açmadan 10 dakika önce gelip malzemeyi alarak gitmişler. Bu durumu komşumuz fark ediyor. Onun seslenmesiyle kaçıyorlar” dedi.

