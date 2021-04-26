Denizli'de jandarmanın yaralı bulduğu angut kuşuna tedavi

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, kanadından yaralı olarak jandarma tarafından bulunan angut, korumaya alınırken, tedavisine başlandı.
Bozkurt'ta dün akşam devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan kuşu fark etti. Kanadından yaralı olduğu için uçamadığı belirlenen kuşun, angut olduğu belirlendi. Av tüfeğiyle vurulduğu sanılan kuş, İl Jandarma Komutanlığı'nın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne teslim edildi. Kuş, daha sonra tedavi edilip, doğaya bırakılması için Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Bozkurt Ramazan ÇETİN
2021-04-26 14:11:36
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