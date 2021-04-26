Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

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Denizli’de zehir tacirleri kağıda emdirdikleri uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Kent genelindeki operasyonlarda ise 29 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisi alan Narkotik timleri, kente giren aracı adım adım takip etti. Kısa süreli takibin ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken kağıda emdirdikleri 5 bin 600 kullanımlık kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca kent genelinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı miktarlarda satışa hazır metamfetamin, esrar, eroin ve ecstasy hap maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 510 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 kişiden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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