Denizli’de son 1 haftada 77 trafik kazası meydana geldi

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Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 43’ü maddi hasarlı, 34’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 77 ayrı trafik kazası meydana gelirken ölümlü kaza yaşanmadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 19 ile 25 Nisan 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 130 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 162 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 77 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 34’ünün yaralanmalı, 44’ünün maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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