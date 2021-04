Denizli Cerrahi Hastanesinden belediye çalışanlarına indirimli sağlık hizmeti

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Merkezefendi Belediyesi ile her yıl imzaladığı sağlık protokolünü yeniledi. Bu kapsamda belediye çalışanları ve birinci derece yakınları hastanenin sağlık hizmetlerinden Nisan 2023'e kadar indirimli yararlanabilecek.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ve Merkezefendi Belediyesi arasındaki sağlık protokolü yenilendi İmzalanan protokole göre belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ve çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Belediyemiz bünyesinde, hemşerilerimize hizmet etmek amacıyla gece gündüz çalışan personellerimizi düşünerek Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ile indirimli sağlık protokolümüzü yeniledik. Çalışanlarımız ile birlikte Merkezefendi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Onların sağlığı bizler için oldukça önemli. Bu kapsamda çalışanlarımız ve değerli aileleri gerçekleştirdiğimiz protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına Başkan Doğan'ı yerinde ziyaret eden Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Zeliha Şit ise, yenilen protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerken, Başkan Doğan ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu iş birliğini resmi sosyal medya hesaplarından ve kurumsal web sitesi üzerinden duyurdu.

