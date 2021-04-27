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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş merkezinde kumar oynayanlara suçüstü

İHA

İş merkezinde kumar oynayanlara suçüstü

Denizli’de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 1’i kadın 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslardan 1’inin aranma kaydı olduğu öğrenilirken şahıslara toplamda 63 bin TL ceza kesildi.
Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldıkları bir iş merkezinin 2. katına operasyon düzenledi. İş merkezindeki büroya giren polis ekipleri 1’i kadın 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kimlik kontrolleri yapılan şahıslardan 1’inin arama kaydı olduğu ortaya çıktı.
Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 10 kişiye toplamda 63 bin TL ceza kesildi. Aranma kaydı bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Zabıta ekipleri kumar oynanan adresi mühürlerken, polis baskınına karşı kurulan kamera dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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