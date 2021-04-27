Kapı kirişi üzerine devrilen traktör sürücüsü öldü

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, traktörün arka kısmındaki korkuluğun takıldığı kapı kirişi üzerine devrilen Hamdi Gökçe (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Hamdi Gökçe, plakası öğrenilemeyen traktörüyle tarlasına gitmek için yola çıktı. Gökçe, seyir halinde olduğu sırada, traktörün arka kısmındaki korkuluğa, bahçenin girişindeki kapının beton kirişi takıldı. Kiriş, Gökçe'nin üzerine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Gökçe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Gökçe'nin cansız bedeni, Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Buldan Özcan DURUSOY
2021-04-27 14:01:14
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