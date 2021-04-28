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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Valiliğinden ‘Muafiyetleri kötüye kullanmayın’ çağrısı

İHA

Denizli Valiliğinden ‘Muafiyetleri kötüye kullanmayın’ çağrısı

– Denizli Valiliğinden yapılan açıklamayla, tam kapanmada istenilen sonuçların elde edilebilmesi amacıyla muafiyetlerin kötüye kullanılmaması uyarısı yapıldı.
Denizli Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararda; 29 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ‘tam kapanma’ adı altında yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Tarım, turizm ve ihracatın zirve yapması beklediğimiz aylara daha düşük vaka sayıları ile girebilmek adına, toplum sağlığı ve refahı açısından son derece önemli olan bu kısıtlamalara kayıtsız şartsız uyarak gösterilecek fedakarlık, muhakkak ki sağlıklı günleri beraberinde getirecektir.

2021/20 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararında da belirtilen hususlara kıymetli Denizlili vatandaşlarımızın hassasiyetle uyacaklarına inancımız tamdır. Genelge kapsamında değerlendirilen muafiyetler kötüye kullanılmadan salgının azalması ve ortadan kalkması için azami çaba gösterilerek bu süreci sabır ve kararlılıkla atlatmalıyız. Bu süreçte gerek yol kontrollerinde gerekse meslek kuruluşları ile kolluk personeli tarafından genelge ve kararlara bağlı olarak sahada sıkı denetimler yapılacaktır. Hiçbir suretle suistimale müsaade edilmeyecek, kural ve kararların harfiyen uygulanması için her türlü tedbirler alınacak olup uymayanlar için ise mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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