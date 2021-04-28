Denizli’de görevden uzaklaştırılan okul müdürü görevine geri döndü Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları nedeniyle görevden alınan müdür iade edildi

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Denizli’de ilkokul önünde Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tablolarının çöpe atılmasının ardından görevden uzaklaştırılan okul müdürü R.Ö. görevine geri iade edildi.



Denizli’de geçtiğimiz gün Doğan Demircioğlu Emsan İlköğretim Okulu önünden geçen vatandaşlar çöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları sonrası durumu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Kısa süre sonra Denizli Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulunarak okul müdürünün görevden uzaklaştırıldığını ve konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, okul müdürü R.Ö’nün tekrardan görevine devam etmesi için iadesinin yapılmasının uygun olduğu belirtildi.

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