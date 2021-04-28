Belediye başkanının korona virüs testi 3'üncü kez pozitif çıktı Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'un testi 3'üncü kez pozitif

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Denizli'de Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın korona virüs testi 7 ay içerisinde 3'üncü kez pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı.



Edinilen bilgiye göre; Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın korona virüs testi pozitif çıktı. 2020 yılı Ekim ayında yaptırdığı testin pozitif çıkmasından sonra tedavi ve karantina süreci atlatan Başkan Vural, 2021 yılı Mart ayında da pozitif olarak karantina sürecinde kalmıştı. Başkan Vural, 7 ay içerisinde 3'üncü korona virüs testinde sonucun pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındığı bildirildi.

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