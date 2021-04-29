Mide botoksu oruç tutmayı kolaylaştırıyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekin, özellikle Ramazan ayında mide botoksu yaptırmanın iştahı kontrol altına almayı sağladığı için oruç tutmayı da kolaylaştırdığını belirtti.



Kilo vermek amacıyla yardımcı yollara başvurmak isteyenler için yeni bir yöntem olarak geliştirilen mide botoksu, Denizli Özel Egekent Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekin tarafından başarıyla uygulanıyor. Midenin belirli bölgelerine endoskopik olarak botoks enjekte edilmesine dayanan işlemin amacı, mide kaslarının kasılmasının sınırlandırılarak mide boşalma süresini geciktirmek ve hastada iştah kaybı elde etmektir. Op. Dr. Mustafa Tekin, diyet ve sporla birlikte uygulandığında oldukça başarılı sonuçlar elde edilen mide botoksunun, Ramazan ayında yapıldığında ise oruç tutmayı kolaylaştırdığına dikkat çekti.



“Mide botoksu geç acıktırır”

Ağrısız ve acısız olan işlem ardından uzun süre tokluk hissinin oluştuğunu söyleyen Op. Dr. Tekin, “Mide botoksu kilo verdirmeye yardımcı olan, genelde cerrahi işlemden çekinen hastalara önerdiğimiz; işlem sonrası diyetisyen tarafından oluşturulan diyet ve egzersiz programıyla desteklendiğinde başarılı sonuçlar alabildiğimiz basit ve faydalı bir yöntemdir. Ramazan ayında mide botoksu yaptırmak herhangi bir engel oluşturmamakla birlikte aksine oruç tutmayı rahatlaştırdığı için tercih edilebilir. Aynı zamanda doğru ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek için ilk adım olması açısından rahatlıkla tavsiye edebilirim” şeklinde konuştu.



“Etkisi 46 ay sürer”

Mide botoksu sonrası beklentinin, hastaların toplam ağırlığının yüzde 15 kadarlık kısmını 46 ay içerisinde kaybetmesi olduğunu dile getiren Op. Dr. Tekin, “Verilen kilo miktarı, benimsenen diyet ve spor düzenine göre kişiden kişiye değişmektedir. Mideye herhangi bir hasar verilmemesi açısından güvenli olan bu yöntemden günlük hayatında yeme bozukluğu yaşayan herkes faydalanabilir” diye konuştu.

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