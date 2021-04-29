Denizli Büyükşehir tam kapanma için tüm hazırlıklarını tamaladı

Tam kapanma döneminde kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini belirtti. Acil ihtiyacı olan vatandaşların talepleri için de nöbetçi ekipler oluştan Büyükşehir, vatandaşların yanında olmaya devam edecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesi tüm tedbirlerini aldı. Söz konusu tarihler arası kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, acil ihtiyacı olan vatandaşların talepleri için de nöbetçi ekipler oluşturdu. Özellikle evinden çıkamayan kronik hastalar, yaşlılar ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından öncelikli olarak karşılanacak.



Belediyecilik hizmetleri kesintisiz sürecek

Bu süreçte de günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gideren Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi hizmetlerini sürdürecek. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri belediyecilik hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürecek.



Büyükşehir otobüsleri ve Hava Ulaşım hizmette

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri tam kapanma döneminde de seferlerine devam edecek. Sabah saat 06.00'da başlayacak otobüs seferleri akşam saat 18.30'da sonlandırılacak. Tam kapanma döneminde bazı otobüs seferlerinde düzenleme yapılacağı ifade edilirken vatandaşların yeni düzenlenen otobüs sefer saatlerine ulaşım portalından veya Denizli Büyükşehir Belediyesinin akıllı uygulamasından takip edebilecek. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çardak Havalimanına ulaşımı sağlayan servisleri ve kişiye özel VIP hizmeti de devam edecek. Kişiye özel hizmetle vatandaşlar adreslerinden alınıp Çardak Havalimanı’na, Çardak Havalimanı’ndan ise adreslerine güvenli, konforlu ve hijyenik şartlar altında ulaştırılacak.



"Hizmetlerde aksama yaşanmayacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tam kapanma dönemi için tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti. Bu süreçte belediyecilik hizmetlerinde aksama olmayacağını ve hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Başkan Zolan, vatandaşların tam kapanma kurallarına hassasiyetle uymaları çağrısında bulundu. Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız yeter ki evinde kalsın. Biz nöbetçi ekiplerimizle ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Salgının ilk gününde başlattığımız mücadeleyi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. İnşallah bu zor günleri alınan tedbirlerle bir an önce atlatıp yine sağlıklı bir şekilde bir araya geleceğiz. Kurallara uyan tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakmayı sürdürecek, su kaplarını da düzenli olarak kontrol edeceğini belirtti.

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