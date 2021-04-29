Durdurulan minibüste 200 litre sahte şarap ele geçirildi

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde jandarmanın durdurup arama yaptığı minibüste 200 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine dün akşam harekete geçti. Takibe alınan minibüs bir süre sonra durduruldu. Araçta yapılan aramada, 200 litre sahte şarap ele geçirildi. Araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT

2021-04-29 11:14:19



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