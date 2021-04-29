Camiden halı ve kilim çalan 2 kişi yakalandı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde camiden 11 halı ve kilim çalan Yunus E. (35) ve Selcan K. (34), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Ele geçirilen halı ve kilimler ise camiye teslim edildi.

Cankurtaran Mahallesi'ndeki Aşağı Cami'nin 11 halı ve kilimi, salı günü öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Caminin imamı Harun Koca, öğle namazı için camiye geldiğinde hırsızlık olayını fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin Yunus E. ve Selcan K. olduğunu belirledi. Bu sabah şüphelilerin operasyon düzenleyen jandarma, Yunus E. ve Selcan K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı halı ve kilimler ele geçirildi. Halı ve kilimler, jandarma ekiplerince camiye götürülüp teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İmam Harun Koca, halıların çalınmasıyla şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Sabah namazına geldiğimizde halılarımız yerindeydi. Öğle namazına geldiğimizde halı ve kilimlerin çalındığını fark ettim. Jandarmaya durumu bildirdik. Kısa süre içinde halı ve kilimlerimizi çalanlar bulundu, bize teslim edildi. Jandarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahallede oturan Mustafa Ali Gidiş ise, çalınan halı ve kilimler kısa sürede bulunduğu için sevinçli olduklarını belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-29 13:00:48



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