Çukura düşen kaplumbağa ve yavrusunu itfaiye kurtardı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen kaplumbağa ve yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metrelik çukurda 2 kaplumbağanın mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bahçelievler Şubesi ekipleri sevk edildi. Çukura inen bir itfaiye eri, kaplumbağa ve yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı. Kaplumbağa ve yavrusu daha sonra ekiplerce doğaya bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-29 15:44:23



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