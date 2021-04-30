Denizlispor `ya tamam ya devam´ diyecek

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Süper Lig´in son sırada yer alan ve ligde kalma umutlarını mucizelere bırakan Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor ile 32'nci kez karşılaşacak. Denizlispor bu maçı kaybetmesi, Hes Kablo Kayserispor ve MKE Ankaragücü´nün maçlarını kazanması durumunda, yeşil-siyahlı ekip ligden düşen ilk takım olacak.
Denizlispor, Süper Lig´in 39´uncu hafta karşılaşmasında pazar günü saat 16.00´da Çaykur Rizespor´u konuk edecek. İki takım arasında daha önce oynanan 31 maçın 12´sini Denizlispor, 9´unu Çaykur Rizespor kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde kalma şansını zora sokan, 28 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip umutlarını sürdürebilmek için bu maçta kazanarak rakiplerinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Düşme hattının birer basamak üzerinde yer alan 38´er puanlı Ankaragücü ve Kayserispor´un kazanması, Denizlispor´un da kaybetmesi durumunda, yeşil-siyahlı ekip Süper Lig´e veda eden ilk takım olacak. Denizlispor sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada, deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-04-30 10:55:35
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