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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle Türkiye’nin ‘En İyi İşverenleri’ listesinde

İHA

Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle Türkiye’nin ‘En İyi İşverenleri’ listesinde

Türkiye’nin öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, inovatif yaklaşımla tasarladığı insan kaynakları süreçleri ve çalışan deneyiminde fark oluşturan uygulamaları ile Great Place to Work® En İyi İşverenler Listesi’ne sekiz şirketi ile girmeyi başaran ilk firma oldu.

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projelerle bir ilki gerçekleştirdi. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work® Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılan Aydem Enerji, sekiz grup şirketiyle Great Place to Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne giren ilk firma olmayı başardı.

“İlkler ve yenilikçilik ruhu Aydem’in çalışma kültüründe var”
Şubat ayında, on bir grup şirketiyle Great Place to Work® Sertifikası almalarının ardından, şimdi de sekiz şirketiyle beraber yine bir ilke imza atarak En İyi İşverenler Listesi’ne girmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu şöyle konuştu; “Hayatlarımızın akışının değiştiği, yeni normal standartlarının belirlendiği bu süreçte elbette en iyi işveren olmanın gereklilikleri de farklılaştı. Şartlara hızla uyum sağlayan, şeffaflığa önem veren, çalışanını merkeze alan şirketler her zamankinden daha ön plana çıktı. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work® Enstitüsü’nün yürüttüğü programda, hem çalışanlarımızın hem de bağımsız kuruluşların değerlendirmeleriyle ülkemizde ilk defa sekiz şirketimizle birlikte Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne girmekten gurur duyuyoruz.

Şubat ayında on bir grup şirketimizle Great Place to Work® Sertifikası almayı başarmamızın ardından çatı şirketimiz Aydem Holding ve bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, GDZ Enerji Yatırımları, Elsan, Tümaş, Yatağan olmak üzere sekiz şirketimizle elde ettiğimiz bu başarı bizlere gelecek için büyük bir motivasyon sağlıyor.”

2021 yılında insan kaynağı yüzde 10 büyüyecek
Koşullar ne olursa olsun önceliklerinin her zaman “insan” olduğunu belirten İslamoğlu, “Pandemi döneminde de bu temel yaklaşımımızdan ödün vermedik. Hem kendi insan kaynağımızı korumak hem de bölgemizde tüketicilere, kamuya sunduğumuz hizmeti kesintisiz sürdürmek için çalıştık. Bunu sağlamak için geçtiğimiz sene 600 yeni yeteneği grubumuza kazandırdık ve mevcut kadrolarımızın tamamını koruduk. 2021 yılında da insan kaynağımızı yüzde 10 büyüterek çalışanlarımız için mutlu bir iş yeri sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

İnsan odaklı çalışmalar
Aydem Enerji’nin sekiz şirketiyle bu ödüle layık görülmesinde özellikle pandemi sürecinde baştan sona yenilikçi bakış açısıyla tasarladığı İK süreçleri, çalışan deneyiminde oluşturduğu farklılıklar önemli rol oynadı. Kurum, hazır teknik alt yapısı ve bilgi teknolojileri ekiplerinin çevik şekilde organize olması ile uzaktan çalışma metodunu hızla benimserken, dijitalleşme süreçlerini de hızlandırarak yeni uygulamalarla daima çalışanlarının yanında yer aldığını hissettirdi.

Hayata geçirdiği yeni İK sistemleriyle İşe Alım Modülü, Terfi ve Atama Süreçleri, Performans Yönetim Sistemi Modülü, İzin Modülü, EBordro, Deneme Süresi Takibi, İK Dashboard ve Eğitim Modülü gibi ana fonksiyonlarını dijital ortamda yürütmeye başladı. Bununla beraber Aydem Akademi alt yapısını eöğrenme modülü ile çalışanlarla buluşturan kurum, dijital platformlar üzerinden eğitimler ve farklı konuşmacılarla oturumlar düzenledi.

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