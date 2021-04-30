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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Mart 2021 Denizli Dış Ticaret İstatistiklerin yayımladı. Denizli'de Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 51,9 arttı, ithalat ise yüzde 62,2 arttı görüldü.

Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Mart 2021 Denizli Dış Ticaret İstatistiklerin yayımladı. Denizli’de Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 51,9 arttı, ithalat ise yüzde 62,2 arttı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı, Mart ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Bu kapsamda Denizli’de, İhracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 329 milyon 544 bin dolar, ithalat ise yüzde 62,2 artarak 172 milyon 854 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 10. il olurken ithalatta da 13. sırada yer aldı. 2021 Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,12 (320 milyon 62 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,98 (6 milyon 530 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,86 (2 milyon 835 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2021 Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 95,41 (164 milyon 927 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,93 (6 milyon 797 bin dolar), su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,63 (1 milyon 91 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu
2021 yılı Mart ayında Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 53 milyon 891 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 35 milyon 427 bin dolar ile ABD ve 28 milyon 702 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Kazakistan oldu
2021 yılı Mart ayında Denizli’ye en fazla ithalat Kazakistan’dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 30 milyon 428 bin dolar olarak gerçekleşti. Kazakistan’ı sırasıyla 29 milyon 554 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 20 milyon 775 bin dolar ile Almanya izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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