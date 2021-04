Ülkü gençlerden Afrika’da iftar yemeği Çameli Ülkü Ocakları, 125 kişilik iftar yemeği düzenledi

Çameli Ülkü Ocakları tarafından, Afrika Kıtası'nın orta bölümünde yer alan Kamerun'da ihtiyaç sahibi 125 kişi için iftar yemeği düzenlendi.

Çameli Ülke Ocakları Başkanı Sedat Genç Afrika'daki bir dernek vasıtasıyla Kamerun Ülkesinde iftar yemeği düzenledi. 125 kişilik iftar yemeğinde neredeyse yılda bir kez et yiyen Afrikalılar sıcak iftar yemeğiyle etle buluşurken, çocukların gözündeki mutluluk adeta okunuyordu.



Sıcak iftar yemeğiyle çocukların sevinçlerine ortak olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Sedat Genç, güçlerinin yettiği kadar katkıda bulunacaklarını söyledi. İftar yemeğinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Genç, “Dernek aracılığıyla şu an yılda bir kez dahi et yiyemeyen Afrikalı kardeşlerimize verdiğimiz sıcak iftar yemeğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönül isterdi ki bütün dünyada aç olan insanlara el uzatalım ancak imkânlar ölçüsünde, gücümüzün yettiği ölçüde katkıda bulunabiliyoruz” dedi.

