DTO Başkanı Erdoğan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı Başkan Erdoğan; “İşçilerimiz, ekonomimizin dinamiğidirler”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, çalışan kesimin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. Başkan Erdoğan; “İşçilerimiz, ekonomimizin en önemli dinamikleri arasındadır. Tüm çalışanlarımızın, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, sevdikleriyle huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler geçirmelerini diliyorum” dedi.





DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan; “Ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi, ekonomimizin sağlam bir temel üzerinde olmasına bağlıdır. Ekonomimizin temeli ve en önemli dinamikleri arasında ise işçilerimiz vardır. Çalışanlarımızın yoğun emeği ile pandemiye ve her türlü zorluğa rağmen örnek mücadelesi, altın değerindedir ve ekonomik hedeflerimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlamaktadır. Peygamberimiz, ‘Çalışmak, en hayırlı sermayedir’ demiştir. Mustafa Kemal Atatürk de ‘Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. En büyük makam en büyük hak çalışanlara ait olacaktır’ veciziyle, çalışmamızın gerçek amacını şekillendirmiştir. Bu bilinçle hareket eden işçilerimiz, milletimize büyük katkı sağlamaktadır. Bugün dünden daha çok çalışıp üreterek, gelecek nesillerimize daha iyi bir zemin hazırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, sevdikleriyle huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

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