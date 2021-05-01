Kadınların kurduğu kooperatifler marka olma yolunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların kurduğu kooperatifler marka olma yolunda

İHA

Kadınların kurduğu kooperatifler marka olma yolunda

Denizli’nin Baklan ilçesinde kadınların kurduğu iki kooperatifle haşhaş ezmesi, tahin ve susam gibi birçok ürünle yörenin markası olma yolunda hızla ilerliyor.

Denizli’nin Baklan ilçesindeki kadınlar geçmiş yıllarda açılan kurslarda aldıkları eğitin ile iki kooperatif kurdu. faaliyet gösteren kooperatifte Haşhaş ezmesi, susam, tahin, erişte, çorbalık makarna, turşu, sirke, pekmez, nar ekşisi ve daha birçok ürünün üretimi yapılarak daha kapsamlı ve geniş kitlelere hitap edilebilmesi için bir çok noktada satışı gerçekleşiyor. Baklanda her türlü girişimciliği desteklediklerini ifade eden Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, “Geçen yıllarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kadınlara yönelik Amigurumi ve sirke yapım kursları düzenlemiştik. Bu kurslar kadınlarımız üzerinde oldukça pozitif etki bırakmıştı. Üretmek gerçekten insana iyi geliyor. Dolayısıyla birlikte üretip kazanmak isteyen kadın üreticilerimiz bir araya gelerek Bakova Kadın Girişimi Kooperatifi ve Selçuk Bacı Kadın Girişimi Kooperatifi adı altında iki ayrı kooperatif kurarak toplam 17 ortak ile hizmete başladılar. Baklan’lı kadınlarımızın üretim becerilerini geliştirilmesi, ekonomik hayata katılımlarının sağlanması ve istihdamın arttırılmasını oldukça önemsiyoruz” dedi.

“Altyapı olarak her türlü yardım ve desteği yapacağız”
Baklan Bakova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini üretilen ve satışa sunulan ürünleri inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, “Kadınlarımıza iş imkânı sağlanabilmesi için kooperatifleşme çok önemlidir. Bir erkeği eğitirseniz bir adamı, bir kadını eğitirseniz bir kuşağı eğitirsiniz sloganıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kadın üreticilerimizin içinde olduğu her faaliyeti iki kere desteliyoruz diyebilirim. Gerek personel desteği gerekse de altyapı olarak her türlü yardım ve desteği yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıskançlık krizine giren çılgın aşık, eski sevgilisinin arkadaşını bıçakladı
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine giren çılgın aşık, eski ...
Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe ...
Sahibinin ağaçtaki kediyi Ege şivesiyle kurtarma çabası, gülümsetti
YEREL HABERLER Sahibinin ağaçtaki kediyi Ege şivesiyle kurtarma ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli’nin virüsle mücadelesi hakkında bilgi aldı Bakan Yardımcısı Çataklı, Göç İdaresi İl Müdürlüğü çalışmaları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli’nin ...
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan’dan personele bayram müjdesi
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan’dan personele ...
Başkan Doğan; “Mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs’ı içtenlikle kutluyorum”
YEREL HABERLER Başkan Doğan; “Mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs’ı ...
Tam kapanmanın ilk gününde sürücüler havadan denetlendi
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ilk gününde sürücüler havadan ...
HAK-İŞ’ten Denizli’de 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER HAK-İŞ’ten Denizli’de 1 Mayıs kutlaması
3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor Çameli Belediye Başkanı Arslan; “Ürettiğimiz domatesleri Yurtdışına kadar gönderiyoruz”
YEREL HABERLER 3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor Çameli ...
Ülkü gençlerden Afrika’da iftar yemeği Çameli Ülkü Ocakları, 125 kişilik iftar yemeği düzenledi
YEREL HABERLER Ülkü gençlerden Afrika’da iftar yemeği Çameli Ülkü ...
Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu
YEREL HABERLER Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu
Denizlispor, Süper Lig’de 40, 41 ve 42. haftanın programları açıklandı
YEREL HABERLER Denizlispor, Süper Lig’de 40, 41 ve 42. haftanın ...
Denizlispor - Rizespor maçında Göçek düdük çalacak
YEREL HABERLER Denizlispor - Rizespor maçında Göçek düdük çalacak
U19 Denizlispor, ligde galibiyet arıyor U19 Süper Ligi 9. haftada Denizlispor-Kayserispor: 1-1
YEREL HABERLER U19 Denizlispor, ligde galibiyet arıyor U19 Süper ...
Başkan Osman Zolan'dan 1 Mayıs mesajı; "Bizim için en yüce değer emek ve alın teridir"
YEREL HABERLER Başkan Osman Zolan'dan 1 Mayıs mesajı; "Bizim için en ...
Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz
YEREL HABERLER Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz ...
Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak Pamukkale kitap kafe tam kapanmada da serviste
YEREL HABERLER Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız ...
Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle Türkiye’nin ‘En İyi İşverenleri’ listesinde
YEREL HABERLER Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle Türkiye’nin ‘En İyi ...
Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu 4 dönümlük arazisinin üstüne file çekerek dolu zararının önüne geçti
YEREL HABERLER Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu 4 dönümlük ...
Caminin değerli kilimleri çalan çift serbest kaldı
YEREL HABERLER Caminin değerli kilimleri çalan çift serbest kaldı
70 lokanta hayırseverlerin yardımıyla iftar yemeği hazırlıyor İyilik hareketi esnafa can suyu oluyor
YEREL HABERLER 70 lokanta hayırseverlerin yardımıyla iftar yemeği ...
Vali Atik, “Alın teri döken kıymetli emekçilerimize ihtiyacımız vardır”
YEREL HABERLER Vali Atik, “Alın teri döken kıymetli emekçilerimize ...
Merkezefendi Basket'in şampiyonluk günü
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket'in şampiyonluk günü
Denizlispor `ya tamam ya devam´ diyecek
YEREL HABERLER Denizlispor `ya tamam ya devam´ diyecek