Kadınların kurduğu kooperatifler marka olma yolunda

Denizli’nin Baklan ilçesinde kadınların kurduğu iki kooperatifle haşhaş ezmesi, tahin ve susam gibi birçok ürünle yörenin markası olma yolunda hızla ilerliyor.



Denizli’nin Baklan ilçesindeki kadınlar geçmiş yıllarda açılan kurslarda aldıkları eğitin ile iki kooperatif kurdu. faaliyet gösteren kooperatifte Haşhaş ezmesi, susam, tahin, erişte, çorbalık makarna, turşu, sirke, pekmez, nar ekşisi ve daha birçok ürünün üretimi yapılarak daha kapsamlı ve geniş kitlelere hitap edilebilmesi için bir çok noktada satışı gerçekleşiyor. Baklanda her türlü girişimciliği desteklediklerini ifade eden Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, “Geçen yıllarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kadınlara yönelik Amigurumi ve sirke yapım kursları düzenlemiştik. Bu kurslar kadınlarımız üzerinde oldukça pozitif etki bırakmıştı. Üretmek gerçekten insana iyi geliyor. Dolayısıyla birlikte üretip kazanmak isteyen kadın üreticilerimiz bir araya gelerek Bakova Kadın Girişimi Kooperatifi ve Selçuk Bacı Kadın Girişimi Kooperatifi adı altında iki ayrı kooperatif kurarak toplam 17 ortak ile hizmete başladılar. Baklan’lı kadınlarımızın üretim becerilerini geliştirilmesi, ekonomik hayata katılımlarının sağlanması ve istihdamın arttırılmasını oldukça önemsiyoruz” dedi.



“Altyapı olarak her türlü yardım ve desteği yapacağız”

Baklan Bakova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini üretilen ve satışa sunulan ürünleri inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, “Kadınlarımıza iş imkânı sağlanabilmesi için kooperatifleşme çok önemlidir. Bir erkeği eğitirseniz bir adamı, bir kadını eğitirseniz bir kuşağı eğitirsiniz sloganıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kadın üreticilerimizin içinde olduğu her faaliyeti iki kere desteliyoruz diyebilirim. Gerek personel desteği gerekse de altyapı olarak her türlü yardım ve desteği yapacağız.” ifadelerini kullandı.

