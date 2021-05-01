Denizlispor kader sınavında

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'de sezon başından beri düşme hattından kurtulamayan son sıradaki Yukatel Denizlispor, yarın evinde kader sınavına çıkacak. Bitime 4 maç kala kurtuluş hattının 10 puan gerisinde 28 puanla dibe demir atan Denizlispor, yarın Çaykur Rizespor'u yenemezse son 3 maç öncesi umutlarını yitirecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Ev sahibinde Ahmed Yasin, Sacko, Mustafa Yumlu, Diskerud, Ayman Ben Mohammed, Kubilay, kaleciler Hüseyin ve Cenk ile kart cezalısı Murawski forma giymeyecek.

Şansı mucizelere bağlı olan yeşil-siyahlı ekip, rakibini yener, alt sıralardaki rakipleri puan kaybederse küme düşmeyi 1 hafta erteleyecek. Aksi her türlü sonuçla Denizlispor havlu atıp bu sezon Süper Lig'e veda eden ilk takım olacak. Denizlispor yarın kazansa dahi kendisinden sonra oynayacak rakiplerinin alacağı sonuçlara göre umudunu kaybedecek. Süper Lig'e geçen sezon 9 yıl sonra geri dönen Denizlispor, sezonu 35 puanla 14'üncü sırada tamamlamıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-05-01 11:43:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.