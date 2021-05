Denizlispor Teknik Direktörü Tandoğan: Asıl bu sene takımların ligde tutulması gerekiyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'de küme düşmenin eşiğine kadar gelen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan, yarın takımının matematiksel olarak kurtuluş şansını kaybetme korkusuyla çıkacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde koronavirüs pandemisi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söyledi. Futbol Federasyonu geçen yıl pandemi nedeniyle sezon bittikten sonra liglerde küme düşmeyi 1 sezonluğuna iptal ederken Ali Tandoğan, "Pandemi döneminde masraflar arttı. Oyunculara ödemeler yapılamıyor. Yabancı oyuncular da bu nedenle tavır sergiliyor. Asıl bu sene takımların ligde tutulması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzeleyen Tandoğan geçmişte Denizlispor'da uzun yıllar futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptığını, camiada yetiştiğini ve bu zor dönemde teknik direktörlük görevini kabul ettiğini söyledi. Tandoğan ikinci kez Denizlispor'a teknik direktör olarak gelirken, takımdaki sıkıntıların bilincinde olduğu dile getirdi.

Denizlispor'un önemli bir futbol markası olduğunu belirten Tandoğan, "Burası, tesisleri ve geçmişteki başarıları açısından üst düzey bir camia. Burası bir çiftlik değil. Yabancı ve Türk futbolcuların hepsi bizim evladımız. Buraya maddi beklenti içinde olmadan geldim. Bu bayrağı ayakta tutabilmek için geldik. Denizlispor biz olduğumuz sürece son ana kadar mücadelesinden vazgeçmeyecek. Küme düşmesi kesinleşse de biz son ana kadar vazgeçmeyeceğiz. Sahada her şeyimizi vermeye çalışacağız" dedi.

"BU SENE TAKIMLARIN LİGDE TUTULMASI GEREKİYOR"

Pandemi nedeniyle bu yıl da ligden düşmenin kaldırılması gerektiğini belirten Ali Tandoğan, "Bana göre bu sene takımlar açısından geçen yıldan daha ağır bir sezon geçiyor. Taraftar desteği olmuyor. Böyle bir pandemi ilk kez yaşanıyor. Bazı kulüpler akıllıca davranıp ona göre bir transfer politikası izliyor. Bizim gibi takımların istenilen kalitede oyunculara sahip olmayışı takımı bu noktalara taşıdı. Bana göre asıl bu sene ligden takımların düşürülmemesi gereken bir süreç. Pandemi döneminde masraflar arttı. Oyunculara ödemeler yapılamıyor. Yabancı oyuncular da bu nedenle tavır sergiliyor. Asıl bu sene takımların ligde tutulması gerekiyor" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELEN HERŞEYİ YAPACAĞIZ"

Önlerindeki maçlarda sahada mücadeleyi bırakmayacaklarının altını çizen Tandoğan, "Biz buraya takımı toparlamak için geldik. Biz son ana kadar önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Çok sakat oyuncumuz var. Doğru dürüst maç oynamamış oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Her teknik direktör müthiş bir kadroyla sahaya çıkmak ister. Biz hiç bir zaman tam kadroyla sahaya çıkamadık. Elinizden gelen her şeyi yapacağız. Gerisi artık oyuncu grubunda" şeklinde konuştu.

