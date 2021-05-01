Merkezefendi Denizli Basket Süper Lig’e yükseldi Denizli Basket: 87 - İstanbul Basket: 63

Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 8763 Nadir Gold İstanbul Basket'i yenerek 1 hafta kala ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonundaki mücadele ilk periyodda 2115, devreyi ise 4632 önde tamamlayan Denizli Basket, üçüncü periyod da 6548 üstün bitirerek, karşılaşmayı 8763 galip tamamladı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket üst üste 14. maçını yenilgisiz geçirerek lig bitimine 1 hafta kala Samsunspor’un önünde bitirmeyi garantiledi.
Denizli Basket gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadeleye devam edecek. Farklı üstünlüğü son çeyrekte de sürdüren Denizli Basket, karşılaşmadan 8763 galibiyetle ayrılarak normal sezon şampiyonu oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.