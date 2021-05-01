Kızılcabölükspor ligin son maçında kaybetti 3. Lig: Kızılcabölükspor: 0 - Yeşilyurt Belediyespor: 1

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Misli.com 3. Lig 1. Grup'un 30. haftasında Kızılcabölükspor sahasında ağırladığı Yeşilyurt Belediyespor’a 10 yenildi.



Stat: Kızılcabölük Semt

Hakemler: Alkan Parsak xx, Emrah Uluçay xx, Abdullah Polat xx

Kızılcabölükspor: A. Kaan Eryılmaz xx, Ozan Şamiloğlu xx (B. Daşel dk. 56 xx), Hayrettin Cengiz xx, Can Bayırkan xx, Emre Karakaya xx, Oğuzhan Türkmen x (Şefik Can Erel dk. 61 x), Emre Sağlık xx, Alpay Eroğlu xx, Berkan Afşarlı x (Abdullah Altıntaş dk. 56 xx), Kıvanç Salihoğlu xx (A. Kaan Güler dk. 45+6 xx), Hamit Bayraktar xx

Yeşilyurt Belediyespor: Emre Gemici xx, Akın Akman xx (Uğurcan İkikardeş dk. 77 x), Gökhan Payal xx, Anıl Balakkız xx (Burak Balaban dk. 89 ?), Deniz Ataç xx, Erçin Ilgaz xx (Erşan Yaşa dk. 88 ?), İlker Günaslan xx, Erhan Gözetlik x (Ayhan Gürbüz dk. 54 x), Mücahit Çakır xx, İsmail Cengiz xx, Halil Çelik xx (Muhammed Uçar x dk. 89 ?)

Gol: Halil Çelik (dk. 89) (Yeşilyurt Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: A. Kaan Eryılmaz (dk. 45) (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: Hamit Bayraktar (Kızılcabölükspor), Anıl Balakkız, Akın Akman (Yeşilyurt Belediyespor)

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