Denizli Basket potada gurur yüklü



Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) üst üste 14'üncü galibiyetini Nadir Gold İstanbul Basket'i evinde 87-63 yenerek alıp bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezon başında son anda alınmadığı ING Basketbol Süper Ligi'ne bileğinin hakkıyla yükselmenin sevinci yaşıyor. Geçen yıl koronavirüs salgınıyla ligler durup basketbolda beyaz sezon ilan edildiğinde TBL'de 3'üncü sırada olan Denizli temsilcisi, lider Petkimspor Süper Lig'e alındıktan sonra yeni sezon öncesi Basketbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Kriterleri yerine getiremeyen Bandırma Basketbol'un yerine Süper Lig'e alınması gündeme gelen Merkezefendi, katılım için kalan kısa süre içinde teminat mektubu şartını sağlayamayınca TBL'de kaldı.

Süreci Tahkim Kurulu'na taşıyan Denizli temsilcisine kuruldan olumlu haber gelmesine rağmen ek başvuru süreci açan Basketbol Federasyonu, Merkezefendi'nin yerine ligler durdurulduğunda TBL'de 2'nci sırada olan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u Süper Lig'e aldı. Süper Lig hayalinden vazgeçmeyen Denizli, TBL'de sezona kötü başlayıp ilk yarıyı Play-Off hattının dışında tamamlamasına rağmen ardından Antrenör Zafer Aktaş yönetiminde takıma yeni katılan Chauncey Collins, Hakan Yapar, Serkan Menteşe gibi isimlerin de katkısıyla hedefine ulaştı. Merkezefendi, yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi tarihinde Denizli'yi temsil eden ilk kulüp olacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

2021-05-02 14:57:04



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