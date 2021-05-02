Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarını polis unutmadı

Tam kapanma süreciyle birlikte Denizli'de sokak hayvanlarını unutmayan polis ekipleri, kedi ve köpeklere mama, kuşlara ise yem bırakarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.



Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çeşitli önlemler alındı. Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının durumuna kayıtsız kalmayan Denizli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Ekipleri ve Denizli Doğa koruma ve Milli Parklar görevlileri ile birlikte kentin her noktasında “Sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanların yanındayız” sloganıyla hareket ederek tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesini sağladılar. Ekipler belirlenen bölgelere kedi, köpek maması ve kuş yemi bırakarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Sokak hayvanları için mama ve yem dağıtımının tam kapanma sona erene kadar devam edeceği bildirildi.

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